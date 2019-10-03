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РИА Новости

Россия намерена развивать партнерство с Филиппинами в борьбе с терроризмом

16:29 03.10.2019 (обновлено: 17:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия готова в дальнейшем развивать сотрудничество с Филиппинами в области борьбы с терроризмом, эта страна за последние несколько лет серьёзно снизила уровень этой угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с филиппинским лидером Родриго Дутерте.
"Помню, что во время вашего предыдущего визита в Россию в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за террористических атак, совершенных боевиками ИГИЛ*. Знаю, что за последние два года вам удалось серьёзно снизить уровень террористической угрозы в стране и значительно укрепить потенциал силовых ведомств. Мы готовы, уважаемый господин президент, и далее развивать партнёрство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками", - заявил Путин на состоявшейся в четверг встрече.
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Дутерте со своей стороны отметил, что с момента того визита, который он действительно вынужден был прервать из-за чрезвычайной ситуации с безопасностью в Марави, он всегда надеялся вернуться в Россию. "И сегодня я здесь для того, чтобы подтвердить наши обязательства строить многоплановое и сильное партнерство с РФ", - продолжил политик.
Он добавил, что Россия и Филиппины продвигали пилотные проекты в сферах обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества. Он напомнил о том, что, например, филиппинский военный корабль заходил в порт Владивостока. "В 2012 году зашел наш корабль во Владивосток, и это было первым таким случаем в истории. Это политический вопрос, ведь всего несколько лет назад о таком и подумать было нельзя", - добавил Дутерте.
Лидер Филиппин уточнил, что действует консультативный механизм высокого уровня между министерствами иностранных дел, национальными советами безопасности и министерствами экономики двух стран.
"С 2016 года наши национальные Советы безопасности встречаются регулярно и обсуждают вопросы обороны, безопасности, и работаем с правоохранительными органами. Они обсуждают различные вопросы, которые влияют на состояние наших стран. Крайне необходимо поддерживать этот конструктивный диалог и в дальнейшем его укреплять для того, чтобы создать надежную основу для развития наших отношений", - убеждён он.
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По его словам, нынешняя встреча в РФ даёт возможность продолжить диалог, наметить ключевые области сотрудничества, в том числе те, на которые стороны должны направить усилия в ближайшее время.
"Подписание соглашения об оборонном сотрудничестве в 2016 году повысило количество визитов на высоком уровне между нашими министерствами обороны, также наши военно-морские силы сотрудничают друг с другом", - отметил Дутерте.
По его словам, сейчас терроризм и насильственный экстремизм продолжают оставаться угрозой для народов двух стран и национальной безопасности.
"У нас есть военный атташе, это подтверждение нашего долгосрочного обязательства вывести наши отношения в сфере безопасности на новый уровень", - заключил филиппинский лидер.
* запрещенная в России террористическая организация.
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