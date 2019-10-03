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РИА Новости
Культура

Блогер, которая выбежала на подиум в Париже, объяснила свою выходку

17:06 03.10.2019
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© Фото : страница в "Instagram" Marie BenolielФранцузский блогер Marie Benoliel
Французский блогер Marie Benoliel
© Фото : страница в "Instagram" Marie Benoliel
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Французский блогер и пранкерша Мари Бенольель, которая выбежала на подиум во время модного показа в Париже, прокомментировала свою выходку, сообщает Daily Mail.
Она рассказала, что ее вдохновил британский комик и актер Саша Барон Коэн, и она хотела показать, насколько иногда смешным бывает поведение и реакция.

"Я не высмеиваю людей, а лишь указываю на то, как глупо иногда выглядят те, кому не хватает чувства юмора", — объяснила Бенольель.

Блогер также прокомментировала "агрессивную" реакцию супермодели Джиджи Хадид, которая увела ее с подиума.

"Она явно не поняла шутку. Мне даже показалось, что мне сейчас будут выдирать волосы и кричать. Тем не менее, Джиджи суперзвезда и икона стиля, поэтому, даже несмотря на то, что я немного не понимаю ее реакцию, буду продолжать любить ее и уважать", — заявила пранкерша.

Инцидент произошел первого октября во время финального выхода моделей, которые презентовали весенне-летнюю коллекцию одного из самых известных домов моды. Мари Бенольель, обойдя охранников, вышла на подиум и прошлась по нему вместе с участницами шоу.
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