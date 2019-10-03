Блогер, которая выбежала на подиум в Париже, объяснила свою выходку

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Французский блогер и пранкерша Мари Бенольель, которая выбежала на подиум во время модного показа в Париже, прокомментировала свою выходку, сообщает Daily Mail.
Она рассказала, что ее вдохновил британский комик и актер Саша Барон Коэн, и она хотела показать, насколько иногда смешным бывает поведение и реакция.
"Я не высмеиваю людей, а лишь указываю на то, как глупо иногда выглядят те, кому не хватает чувства юмора", — объяснила Бенольель.
Блогер также прокомментировала "агрессивную" реакцию супермодели Джиджи Хадид, которая увела ее с подиума.
"Она явно не поняла шутку. Мне даже показалось, что мне сейчас будут выдирать волосы и кричать. Тем не менее, Джиджи суперзвезда и икона стиля, поэтому, даже несмотря на то, что я немного не понимаю ее реакцию, буду продолжать любить ее и уважать", — заявила пранкерша.
Инцидент произошел первого октября во время финального выхода моделей, которые презентовали весенне-летнюю коллекцию одного из самых известных домов моды. Мари Бенольель, обойдя охранников, вышла на подиум и прошлась по нему вместе с участницами шоу.