Блогер, которая выбежала на подиум в Париже, объяснила свою выходку

"Она явно не поняла шутку. Мне даже показалось, что мне сейчас будут выдирать волосы и кричать. Тем не менее, Джиджи суперзвезда и икона стиля, поэтому, даже несмотря на то, что я немного не понимаю ее реакцию, буду продолжать любить ее и уважать", — заявила пранкерша.