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РИА Новости

Россия готова поставлять электроэнергию с Крыма на Украину

16:26 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять с Крыма электроэнергию на Украину, но для этого необходимо восстановить линии электропередачи на украинской стороне, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели нежели (РЭН-2019).
"Год назад у меня был с ними разговор, что мы готовы восстановить (подачу электроэнергии - ред.), но ровно на этом все и остановилось", - сказал он.
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"Это от Украины должно зависеть. Эти линии (электропередачи - Прим. ред.) как были взорваны, так они и взорваны", - добавил Черезов.
"Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, в котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость и Украина будет к этому готова", - заключил чиновник.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Андрей ЧерезовМинистерство энергетики РФКрымУкраинаЭкономика
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