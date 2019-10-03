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РИА Новости

Путин оценил рост товарооборота с Филиппинами

16:25 03.10.2019 (обновлено: 17:17 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Российские компании готовы увеличить объём поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной и специальной техники, есть резервы для расширения взаимной торговли, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2018 году товарооборот увеличился вдвое - плюс 102%, превысив 1,2 миллиарда долларов. Российский экспорт при этом вырос в 4 раза. Вместе с тем, у нас остаются и серьёзные резервы. Российские компании готовы повысить объём поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники", - заявил Путин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте в четверг.
Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована и "в дальнейшем наращивании промышленной кооперации, налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и использовании цифровых технологий".
Путин назвал Филиппины важным партнёром России в Азии. По его словам, двустороннее сотрудничество носит "конструктивный и обоюдовыгодный характер", между двумя государствами сложились дружеские отношения.
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Российский лидер в ходе встречи поблагодарил коллегу за то, что тот нашёл время приехать на заседание клуба "Валдай", чтобы поучаствовать в дискуссиях о развитии ситуации в Азии и строительстве новой архитектуры безопасности в этом важнейшем регионе.
"Присутствие президента Филиппин на Валдайском форуме международном дискуссионном, тем более по такой теме, для нас крайне важно и, уверен, что ваше присутствие придаст всему мероприятию сегодняшнему значительный уровень и вызовет большой интерес", - продолжил президент РФ.
Он также особо отметил вклад Дутерте в расширение многопланового взаимодействия между двумя странами.
"Во многом благодаря вашему личному вниманию активизировался политический диалог, достигнуты существенные успехи в торгово-экономическом сотрудничестве", - уточнил Путин, обращаясь к коллеге.
Он подчеркнул также, что сейчас важно содействовать установлению прямых связей между предпринимателями двух стран. По его словам, этому способствуют регулярные встречи созданного в 2009 году делового совета.
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"Знаю, что завтра в Москве вы примите участие в очередном таком мероприятии. Мы приветствуем ваш визит в Россию, уверены, что он пойдет на пользу развитию двусторонних отношений", - отметил российский лидер.
С российской стороны в переговорах глав РФ и Филиппин участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Росатома Алексей Лихачёв, гендиректор Интер РАО Борис Ковальчук, гендиректор Рособорнэкспорта Александр Михеев, глава Роснефти Игорь Сечин.
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