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РИА Новости

Наследный принц Абу-Даби назвал следующую цель эмиратских космонавтов

16:22 03.10.2019 (обновлено: 16:29 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12"
Космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12"
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид поздравил первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури с благополучным возвращением на Землю после недельного пребывания на МКС и назвал полет на Марс следующей целью эмиратских космонавтов.
"Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хазза аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса", - написал один из правителей ОАЭ в социальной сети Twitter.
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В четверг россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с Международной космической станции (МКС). Аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
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