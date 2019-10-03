Наследный принц Абу-Даби назвал следующую цель эмиратских космонавтов

Объединенные Арабские Эмираты в июле этого года объявили, что через год отправят на Красную планету зонд "Надежда" с космодрома в Японии. Предполагается, что зонд достигнет Марса через семь-девять месяцев к моменту празднования ОАЭ 50-летия с момента образования единого государства. Ранее ОАЭ заявили, что к 2117 году собираются создать на Марсе человеческое поселение размером с Чикаго и населением до 600 тысяч человек.