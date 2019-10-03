Наследный принц Абу-Даби назвал следующую цель эмиратских космонавтов

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид поздравил первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури с благополучным возвращением на Землю после недельного пребывания на МКС и назвал полет на Марс следующей целью эмиратских космонавтов.
"Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хазза аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса", - написал один из правителей ОАЭ в социальной сети Twitter.
Объединенные Арабские Эмираты в июле этого года объявили, что через год отправят на Красную планету зонд "Надежда" с космодрома в Японии. Предполагается, что зонд достигнет Марса через семь-девять месяцев к моменту празднования ОАЭ 50-летия с момента образования единого государства. Ранее ОАЭ заявили, что к 2117 году собираются создать на Марсе человеческое поселение размером с Чикаго и населением до 600 тысяч человек.
В четверг россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с Международной космической станции (МКС). Аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.