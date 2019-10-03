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РИА Новости

США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме

16:20 03.10.2019 (обновлено: 18:32 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как уточнила дипломат, на этот раз сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

"Площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии, а сам он нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились", — заявила Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что "прекращение порочной практики невыдачи виз" зависит только от американской стороны.

"Нам известно только о двух сенаторах, которые не смогли въехать в Россию, но это не потому, что Россия не выдает им визы, делает это не вовремя или задерживает визы, а потому, что они находятся в российском визовом черном списке", — отметила она.

Захарова напомнила, что в черный список представители США попали в рамках ответных действий на американские санкции против российских парламентариев, предпринимателей, общественных деятелей и "даже обычных граждан". При этом меры Москвы носят исключительно зеркальный характер, она не создает никаких препятствий в диалоге с Вашингтоном, однако "встречная готовность" отсутствует, подытожила дипломат.
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Ситуация с визами

В конце сентября Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
В Вашингтоне это объяснили "техническими причинами".
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно".
Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
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