В Мадриде назвали введение США пошлин неуважением к принципам торговли

МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Испанское правительство расценило планы США о введении пошлин на ряд европейских товаров как неуважение к принципам международной торговли, сказал и. о. министра сельского хозяйства страны Луис Планас.

"Это очевидно отражает нарушение и отсутствие уважения к многосторонней торговле, основанной на правилах", - заявил он журналистам. "Пострадают наши производители, но также и американские потребители", - добавил и. о. министра. Он отказался отвечать на вопрос о возможных ответных мерах со стороны испанских властей, оговорившись, что они будут согласованы как с другими странами, так и производителями.