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РИА Новости

В Мадриде назвали введение США пошлин неуважением к принципам торговли

16:19 03.10.2019
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© Fotolia / Ingo BartussekСтолица Испании Мадрид
Столица Испании Мадрид
© Fotolia / Ingo Bartussek
Столица Испании Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 3 окт - РИА Новости. Испанское правительство расценило планы США о введении пошлин на ряд европейских товаров как неуважение к принципам международной торговли, сказал и. о. министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
"Это очевидно отражает нарушение и отсутствие уважения к многосторонней торговле, основанной на правилах", - заявил он журналистам. "Пострадают наши производители, но также и американские потребители", - добавил и. о. министра. Он отказался отвечать на вопрос о возможных ответных мерах со стороны испанских властей, оговорившись, что они будут согласованы как с другими странами, так и производителями.
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Испанская Федерация сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) оценила возможные потери от введения пошлин в 970 миллионов евро. В первую очередь пострадают производители вина, оливок, масла и сыров. Американский рынок - самый большой по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции из Испании за пределами ЕС.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых пошлин.
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