США объявили о новых пошлинах на европейские товары

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. США объявили о введении пошлин на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10 процентов и сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, сообщило Рейтер со ссылкой на американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера. США объявили о введении пошлин на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10 процентов и сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, сообщилосо ссылкой на американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера.

Это решение принято после того, как ВТО разрешила США ввести прости ЕС торговые меры на 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

По словам чиновника, пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. При этом торговый представитель не пояснил, на какой объем товаров будут введены новые пошлины.

Решение вступит в силу 18 октября. Лайтхайзер добавил, что основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании — четырех стран, которые он назвал "ответственными за незаконные субсидии".

По его словам, США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО.

Торговая война

ВТО признала, что Евросоюз предоставлял Airbus незаконные субсидии. Президент США Дональд Трамп назвал это решение большой победой.

В свою очередь, ранее еврокомиссар по торговле Сесилии Мальмстрем предупреждала, что ЕС введет ответные меры в случае новых пошлин. Брюссель также призывал Вашингтон мирно урегулировать этот вопрос, поскольку Еврокомиссия выиграла в ВТО аналогичный спор о субсидировании американскими властям Boeing.