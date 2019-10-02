США объявили о новых пошлинах на европейские товары

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. США объявили о введении пошлин на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10 процентов и сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, сообщило Рейтер со ссылкой на американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера.
Это решение принято после того, как ВТО разрешила США ввести прости ЕС торговые меры на 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.
По словам чиновника, пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. При этом торговый представитель не пояснил, на какой объем товаров будут введены новые пошлины.
Решение вступит в силу 18 октября. Лайтхайзер добавил, что основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании — четырех стран, которые он назвал "ответственными за незаконные субсидии".
По его словам, США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО.
Торговая война
ВТО признала, что Евросоюз предоставлял Airbus незаконные субсидии. Президент США Дональд Трамп назвал это решение большой победой.
В свою очередь, ранее еврокомиссар по торговле Сесилии Мальмстрем предупреждала, что ЕС введет ответные меры в случае новых пошлин. Брюссель также призывал Вашингтон мирно урегулировать этот вопрос, поскольку Еврокомиссия выиграла в ВТО аналогичный спор о субсидировании американскими властям Boeing.
Мальмстрем отмечала, что взаимное введение контрмер лишь нанесет ущерб бизнесу и жителям как США, так и ЕС.
9 августа 2018, 16:10РИА НовостиТорговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.