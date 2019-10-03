Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Жесткое поведение президента США Дональда Трампа в отношении европейских партнеров и, в частности, намерение ввести против них заградительные пошлины на ввозимые воздушные суда, сельхоз- и промышленную продукцию вряд ли приведет к тому, что ЕС в ответ пойдет на сближение с Россией, считает профессор НИУ ВШЭ Виктор Супян.
В среду стало известно, что с 18 октября США намерены ввести новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Это действие стало результатом решения арбитра ВТО по субсидированию европейского авиастроительного концерна Airbus. Арбитр разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Трамп назвал это решение ВТО победой.
"Трамп, как вы знаете, для достижения своих целей может действовать жестко как в отношении конкурентов, так и союзников. И это не ограничивается только экономикой, это присутствует во всех сферах... Тем не менее, вряд ли стоит ожидать, что этот подход переменит стратегическую линию Брюсселя в отношении России. Да, недовольство (от того, что торговый оборот с Россией сокращается, а бизнесмены несут потери от санкций) есть, но оно в основном исходит от компаний, а не от стран. Здесь нужно разделять два понятия", - заявил Супян во время круглого стола в МИА "Россия Сегодня".
Эксперт считает, что идти против США даже после таких их действий в Евросоюзе вряд ли будут.