Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС

"Трамп, как вы знаете, для достижения своих целей может действовать жестко как в отношении конкурентов, так и союзников. И это не ограничивается только экономикой, это присутствует во всех сферах... Тем не менее, вряд ли стоит ожидать, что этот подход переменит стратегическую линию Брюсселя в отношении России. Да, недовольство (от того, что торговый оборот с Россией сокращается, а бизнесмены несут потери от санкций) есть, но оно в основном исходит от компаний, а не от стран. Здесь нужно разделять два понятия", - заявил Супян во время круглого стола в МИА "Россия Сегодня".