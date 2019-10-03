В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.
"Мы шокированы какой-то странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства. <...> На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и вообще от профессиональных норм журналистики. <...> Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова также выразила надежду, что Осло будет выстраивать отношения с Москвой с учетом долгосрочных интересов и партнерского уважения, а не на основе "провокационных фейков".
Фейк о российском спецназе в Норвегии
В конце сентября в норвежских СМИ появились статьи "о российских спецподразделениях на Шпицбергене", журналисты ссылались на собственные зарубежные источники и разведданные, полученные в том числе от американских самолетов-разведчиков.
В частности, авторы материала в издании AldriMer утверждали, что тактические группы военнослужащих из России провели разведку объектов инфраструктуры Норвегии, развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы.
Российское посольство в Осло назвало подобные публикации "грубой провокацией" и "неуклюжей попыткой" оправдать рост норвежских расходов на оборону.
Шпицберген
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус.
Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории, при этом государства — участники договора (в том числе Россия) имеют право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод.
Сегодня Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, присутствующей на островах.
30 сентября, 12:16Сказано в эфире"Российский спецназ в Норвегии" ‒ часть информационной войны Информация о российском спецназе на Шпицбергене не соответствует действительности, заявило российское посольство в Норвегии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем была вызвана эта публикация в норвежских СМИ.