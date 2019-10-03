Испанские сельхозпроизводители считают себя жертвами торговых войн

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МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Испанские сельскохозяйственные производители стали жертвами торговых войн между США и ЕС, руководства Евросоюза и Испании в самые короткие сроки должны предпринять меры, чтобы их защитить, заявили РИА Новости в ассоциациях.

Генеральный директор Испанской федерации вина (FEV) Хосе Луис Бенитес заявил, что "вновь испанское вино стало предметом возмездия в результате международного торгового конфликта, к которому оно не имеет никакого отношения". Он потребовал от правительства Испании и Еврокомиссии "удвоить усилия", чтобы договориться с США и избежать негативных последствий для испанского виноделия на одном из "самых интересных рынков в плане объема и с большим потенциалом".

По его словам, речь идет о "предвзятом и несправедливом решении", которое повлияет не только на производителей, но и импортеров и потребителей. "Мы не понимаем, почему такая сельскохозяйственная продукция как наша оказалась вовлечена в конфликт, спровоцированный в другом секторе, и просим правительство, пока будет разрешаться ситуация, изучить возможные меры для поддержки затронутых секторов и компенсировать негативные последствия, к которым приведут дополнительные пошлины", - отметил он.

В 2018 году США заняли четвертое место по поставкам испанского вина – сумма экспорта составила 325 миллионов евро (объем 90 миллионов литров). Вводимые пошлины касаются только тихого (не игристого) вина ниже 14 градусов в упаковке, экспорт такого вина в прошлом году составил 240 миллионов евро.

Организация "Союз малых сельскохозяйственных производителей и животноводов" заявила, что ожидает "решительных мер и осуждения заявлений" американских властей. "Сельскохозяйственные производители и животноводы снова стали главными побочными жертвами торгового конфликта, которым руководит магнат Дональд Трамп", - заявили РИА Новости в ассоциации, добавив, что Вашингтон "вновь продемонстрировал безответственность и играет с огнем". В организации призвали к "решительным и согласованным мерам всех пострадавших стран", поскольку "ситуация может привести к большим потерям в сельских районах всего континента".

Производители оливок уже испытывают на себе последствия протекционистской политики американской администрации. 1 августа 2018 года США ввели 35% пошлину на ввоз маслин для защиты калифорнийских производителей. В итоге поставки этого вида оливок в США сократились на 50%, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Asemesa (Испанская ассоциация экспортеров и производителей столовых оливок) Антонио де Мора. По его словам, потери составили 40 миллионов евро.

Однако он считает, что вероятный ввод пошлин на зеленые оливки – "другая история", и испанские поставщики смогут сохранить свои позиции на американском рынке. "В этом секторе мы очень конкурентоспособная страна и мы сможем сохранить рынок. Рынок зеленых оливок отличается от рынка маслин. Это очень требовательный рынок, с другими продуктами, во многих форматах Испания является лидером и единственной страной, которая способна обеспечить этот рынок", - заверил Антонио де Мора.

Он также рассказал, что, несмотря на резкое сокращение поставок маслин, в прошлом году удалось увеличить экспорт за счет увеличения поставок оливок – на 30%. С января по июль этого года поставки в США увеличились на 40%, но это произошло из-за плохого урожая в других регионах в 2018 году, пояснил де Мора.

Общий объем поставок оливок и маслин из Испании в 2018 году составил 293 миллиона килограмм на сумму 706 миллионов евро. В прошлом году, то есть после повышения пошлин на маслины, в США были ввезены 61 миллион килограмм оливок и маслин на сумму 180,6 миллиона долларов.

Испанская Федерация сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) оценила возможные потери от введения пошлин в 970 миллионов евро. В первую очередь пострадают производители вина, оливок, масла и сыров. Американский рынок – самый большой по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции из Испании за пределами ЕС.