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РИА Новости

Испанские сельхозпроизводители считают себя жертвами торговых войн

16:02 03.10.2019
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© РИА Новости / Татьяна ПановаВина Перелады известны и ценятся далеко за пределами Каталонии, а Cava Castillo Perelada является одной из престижных марок в Испании
Вина Перелады известны и ценятся далеко за пределами Каталонии, а Cava Castillo Perelada является одной из престижных марок в Испании
© РИА Новости / Татьяна Панова
МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Испанские сельскохозяйственные производители стали жертвами торговых войн между США и ЕС, руководства Евросоюза и Испании в самые короткие сроки должны предпринять меры, чтобы их защитить, заявили РИА Новости в ассоциациях.
Генеральный директор Испанской федерации вина (FEV) Хосе Луис Бенитес заявил, что "вновь испанское вино стало предметом возмездия в результате международного торгового конфликта, к которому оно не имеет никакого отношения". Он потребовал от правительства Испании и Еврокомиссии "удвоить усилия", чтобы договориться с США и избежать негативных последствий для испанского виноделия на одном из "самых интересных рынков в плане объема и с большим потенциалом".
По его словам, речь идет о "предвзятом и несправедливом решении", которое повлияет не только на производителей, но и импортеров и потребителей. "Мы не понимаем, почему такая сельскохозяйственная продукция как наша оказалась вовлечена в конфликт, спровоцированный в другом секторе, и просим правительство, пока будет разрешаться ситуация, изучить возможные меры для поддержки затронутых секторов и компенсировать негативные последствия, к которым приведут дополнительные пошлины", - отметил он.
В 2018 году США заняли четвертое место по поставкам испанского вина – сумма экспорта составила 325 миллионов евро (объем 90 миллионов литров). Вводимые пошлины касаются только тихого (не игристого) вина ниже 14 градусов в упаковке, экспорт такого вина в прошлом году составил 240 миллионов евро.
Организация "Союз малых сельскохозяйственных производителей и животноводов" заявила, что ожидает "решительных мер и осуждения заявлений" американских властей. "Сельскохозяйственные производители и животноводы снова стали главными побочными жертвами торгового конфликта, которым руководит магнат Дональд Трамп", - заявили РИА Новости в ассоциации, добавив, что Вашингтон "вновь продемонстрировал безответственность и играет с огнем". В организации призвали к "решительным и согласованным мерам всех пострадавших стран", поскольку "ситуация может привести к большим потерям в сельских районах всего континента".
Грузовые контейнеры в порту Лос-Анджелеса
2 октября, 23:35РИА Новости
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Производители оливок уже испытывают на себе последствия протекционистской политики американской администрации. 1 августа 2018 года США ввели 35% пошлину на ввоз маслин для защиты калифорнийских производителей. В итоге поставки этого вида оливок в США сократились на 50%, заявил РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Asemesa (Испанская ассоциация экспортеров и производителей столовых оливок) Антонио де Мора. По его словам, потери составили 40 миллионов евро.
Однако он считает, что вероятный ввод пошлин на зеленые оливки – "другая история", и испанские поставщики смогут сохранить свои позиции на американском рынке. "В этом секторе мы очень конкурентоспособная страна и мы сможем сохранить рынок. Рынок зеленых оливок отличается от рынка маслин. Это очень требовательный рынок, с другими продуктами, во многих форматах Испания является лидером и единственной страной, которая способна обеспечить этот рынок", - заверил Антонио де Мора.
Он также рассказал, что, несмотря на резкое сокращение поставок маслин, в прошлом году удалось увеличить экспорт за счет увеличения поставок оливок – на 30%. С января по июль этого года поставки в США увеличились на 40%, но это произошло из-за плохого урожая в других регионах в 2018 году, пояснил де Мора.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10РИА Новости
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
Общий объем поставок оливок и маслин из Испании в 2018 году составил 293 миллиона килограмм на сумму 706 миллионов евро. В прошлом году, то есть после повышения пошлин на маслины, в США были ввезены 61 миллион килограмм оливок и маслин на сумму 180,6 миллиона долларов.
Испанская Федерация сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) оценила возможные потери от введения пошлин в 970 миллионов евро. В первую очередь пострадают производители вина, оливок, масла и сыров. Американский рынок – самый большой по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции из Испании за пределами ЕС.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин.
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