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РИА Новости

Суд оштрафовал предпринимателя, торговавшего очками Chanel и Dior в Мытищах

15:48 03.10.2019 (обновлено: 16:03 03.10.2019)
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© Flickr / bfishadowПодделки
Подделки
© Flickr / bfishadow
Подделки. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компаний Chanel и Christian Dior Couture взыскал около 134 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Мухтара Алиева, который на станции Мытищи продавал очки, маркированные брендами истцов.
Как следует из опубликованного решения, суд первой инстанции полностью удовлетворил совместный иск швейцарской и французской компаний о возмещении убытков, причиненных незаконным использованием товарных знаков.
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В судебном акте говорится, что в мае 2018 года сотрудники полиции обнаружили, что в торговом павильоне ответчика на пешеходном мосту железнодорожной станции Мытищи продаются по две пары солнцезащитных очков с обозначениями Chanel и Dior.
По данному факту было возбуждено административное дело, при рассмотрении которого выяснилось, что договоров с правообладателями на использование брендов Алиев не заключал. Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года привлек предпринимателя к административной ответственности, оштрафовав на 50 тысяч рублей и конфисковав контрафактные изделия.
Компании Chanel и Christian Dior Couture в июле этого года подали иск к Алиеву о взыскании убытков. Размер убытков, как поясняется в материалах дела, определен, исходя из стоимости оригинальной продукции "на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции".
Суд взыскал с ответчика более 50 тысяч рублей за использование бренда Chanel и около 84 тысяч рублей за бренд Christian Dior Couture. Дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства, решение подлежит немедленному исполнению.
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