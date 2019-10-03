Суд оштрафовал предпринимателя, торговавшего очками Chanel и Dior в Мытищах

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компаний Chanel и Christian Dior Couture взыскал около 134 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя Мухтара Алиева, который на станции Мытищи продавал очки, маркированные брендами истцов.

Как следует из опубликованного решения, суд первой инстанции полностью удовлетворил совместный иск швейцарской и французской компаний о возмещении убытков, причиненных незаконным использованием товарных знаков.

В судебном акте говорится, что в мае 2018 года сотрудники полиции обнаружили, что в торговом павильоне ответчика на пешеходном мосту железнодорожной станции Мытищи продаются по две пары солнцезащитных очков с обозначениями Chanel и Dior.

По данному факту было возбуждено административное дело, при рассмотрении которого выяснилось, что договоров с правообладателями на использование брендов Алиев не заключал. Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года привлек предпринимателя к административной ответственности, оштрафовав на 50 тысяч рублей и конфисковав контрафактные изделия.

Компании Chanel и Christian Dior Couture в июле этого года подали иск к Алиеву о взыскании убытков. Размер убытков, как поясняется в материалах дела, определен, исходя из стоимости оригинальной продукции "на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции".