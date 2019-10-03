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РИА Новости

В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией

15:47 03.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникЗаместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. НАТО продолжит углублять сотрудничество с Грузией в рамках подготовки ее возможного членства в альянсе и обеспечивать, чтобы Черное море оставалось источником стабильности для региона, заявила в четверг в Батуми замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.
В Грузии в четверг проходит выездное заседание Североатлантического совета.
"Наш визит является наглядной демонстрацией неизменной приверженности НАТО Грузии. Это также повод отметить пятилетие "Существенного пакета НАТО-Грузия" - краеугольного камня нашей поддержки реформы сектора безопасности и обороны Грузии, а также подготовки Грузии к вступлению в НАТО", - приводит слова Гетемюллер на открытии заседания пресс-служба альянса.
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"Мы глубоко ценим вклад Грузии в евроатлантическую безопасность. В прошлом году лидеры НАТО подтвердили свое решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО", - отметила она.
По словам Гетемюллер, нынешний визит - возможность еще больше углубить и укрепить сотрудничество НАТО с Грузией и "обеспечить, чтобы Черное море оставалось сильным источником стабильности и безопасности для всего региона".
В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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