В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. НАТО продолжит углублять сотрудничество с Грузией в рамках подготовки ее возможного членства в альянсе и обеспечивать, чтобы Черное море оставалось источником стабильности для региона, заявила в четверг в Батуми замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

В Грузии в четверг проходит выездное заседание Североатлантического совета.

"Наш визит является наглядной демонстрацией неизменной приверженности НАТО Грузии. Это также повод отметить пятилетие "Существенного пакета НАТО-Грузия" - краеугольного камня нашей поддержки реформы сектора безопасности и обороны Грузии, а также подготовки Грузии к вступлению в НАТО", - приводит слова Гетемюллер на открытии заседания пресс-служба альянса.

"Мы глубоко ценим вклад Грузии в евроатлантическую безопасность. В прошлом году лидеры НАТО подтвердили свое решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО", - отметила она.

По словам Гетемюллер, нынешний визит - возможность еще больше углубить и укрепить сотрудничество НАТО с Грузией и "обеспечить, чтобы Черное море оставалось сильным источником стабильности и безопасности для всего региона".

В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.