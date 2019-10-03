СМИ: четыре человека погибли при нападении на управление полиции в Париже

ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. В результате нападения на полицейское управление в Париже погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, сообщил телеканал BFMTV.
Ранее было известно об одном убитом.
Неизвестный мужчина в четверг днем с ножом напал на сотрудников префектуры на острове Сите, его застрелили.
Квартал, где находится управление, оцепили.
На место происшествия выехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр Эдуар Филипп.
По данным радиостанции France Info, нападавший также работал в префектуре.
Соболезнования семьям погибших выразила мэр Парижа Анн Идальго.
"Париж оплакивает своих (жителей, погибших. — Прим. ред.) при ужасной атаке, которая произошла в полдень в префектуре полиции. Большие потери, погибло много полицейских. От своего имени и от имени парижан выражаю соболезнования семьям жертв и их близким", — написала Идальго в Twitter.