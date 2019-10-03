Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:47Z
https://ria.ru/20191003/1559402341.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155940/29/1559402924_0:254:3190:2048_1036x0_80_0_0_b67699c063723422c61b2505ef7ea060.jpg
РИА Новости

СМИ: четыре человека погибли при нападении на управление полиции в Париже

15:46 03.10.2019 (обновлено: 16:47 03.10.2019)
4637
© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. В результате нападения на полицейское управление в Париже погибли четыре человека — трое мужчин и женщина, сообщил телеканал BFMTV.
Ранее было известно об одном убитом.
Неизвестный мужчина в четверг днем с ножом напал на сотрудников префектуры на острове Сите, его застрелили.
Квартал, где находится управление, оцепили.
На место происшествия выехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр Эдуар Филипп.
По данным радиостанции France Info, нападавший также работал в префектуре.
Соболезнования семьям погибших выразила мэр Парижа Анн Идальго.
"Париж оплакивает своих (жителей, погибших. — Прим. ред.) при ужасной атаке, которая произошла в полдень в префектуре полиции. Большие потери, погибло много полицейских. От своего имени и от имени парижан выражаю соболезнования семьям жертв и их близким", — написала Идальго в Twitter.
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Вчера, 15:54РИА Новости
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
16753944
Обсудить 1
ПарижВ мире
Рекомендуем
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
РИА
Новости
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
В Багдаде продолжились протесты, несмотря на комендантский час
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Лента
новостей
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Офицер полиции штата Флорида, США
В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Эмили Замурка, исполняющая арию из оперы Джанни Скикки в вестибюле станции метро в Лос-Анжелесе США
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния