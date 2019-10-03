Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T15:45Z
https://ria.ru/20191003/1559402241.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2114_1036x0_80_0_0_56afb45d4da72852cbdcb7925dbf4229.jpg
РИА Новости

Глава комитета Госдумы оценил возможность введения новой льготной категории

15:45 03.10.2019
7485
© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прежде чем вводить новую категорию льготников "жертвы перестройки", необходимо четко определить критерии, по которым россиянин смог бы претендовать на такую соцподдержку, чтобы поддержать именно тех, кто в этом нуждается, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее RT сообщило, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". Депутат пояснил РИА Новости, что в новую категория льготников могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 годы в возрасте 25-45 лет.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:05РИА Новости
Историк прокомментировал предложение создать новую льготную категорию
"Что касается жертв перестройки, вопрос поставлен интересно, но возникает вопрос - кого относить к этой категории граждан. У нас в результате перестройки есть олигархи, которые незаконно обогатились, стали мультимиллионерами и потом огромные средства от проданного государственного имущества вывели за рубеж и продолжают работать сегодня, а есть те, кто потерял последнее имущество и являются сегодня бомжами. Если говорить про новую категорию, то критерии необходимо, конечно, четко и ясно прописать, чтобы возможная помощь шла тем, кто действительно потерял из-за того, что в России произошел очередной государственный переворот", - сказал Нилов.
Парламентарий также отметил, что в настоящее время такого законопроекта нет, и в комитет он, соответственно, не поступал. "Если он (законопроект) будет, то, согласно регламенту, будет рассмотрен", - сказал депутат.
"Хотелось бы напомнить, что мы такую категорию как дети войны на протяжении многих лет не можем законодательно на федеральном уровне закрепить. Только отдельные регионы на региональном уровне такой статус вводят и меры социальной поддержки определяют", - добавил глава думского комитета.
Вот теперь заживем вольготно
Вчера, 14:36РИА Новости
Вот теперь заживем вольготно
371901018
Обсудить 0
Ярослав НиловГосдума РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Томске мужчина убил двух женщин и покончил с собой
РИА
Новости
Балкон
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине в Донбассе
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Лента
новостей
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Девушка на пляже одного из отелей Антальи
Эксперты назвали число россиян, отдохнувших в 2019 году на курортах Антальи
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разблокировать доступ к газу из Туркмении
Станция Петербургского метрополитена
В Петербурге откроют три новые станции метро
Рог арктического единорога обнаружили сотрудники национального парка Русская Арктика во время патрулирования острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния