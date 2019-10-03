Глава комитета Госдумы оценил возможность введения новой льготной категории

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прежде чем вводить новую категорию льготников "жертвы перестройки", необходимо четко определить критерии, по которым россиянин смог бы претендовать на такую соцподдержку, чтобы поддержать именно тех, кто в этом нуждается, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее RT сообщило, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". Депутат пояснил РИА Новости, что в новую категория льготников могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 годы в возрасте 25-45 лет.

"Что касается жертв перестройки, вопрос поставлен интересно, но возникает вопрос - кого относить к этой категории граждан. У нас в результате перестройки есть олигархи, которые незаконно обогатились, стали мультимиллионерами и потом огромные средства от проданного государственного имущества вывели за рубеж и продолжают работать сегодня, а есть те, кто потерял последнее имущество и являются сегодня бомжами. Если говорить про новую категорию, то критерии необходимо, конечно, четко и ясно прописать, чтобы возможная помощь шла тем, кто действительно потерял из-за того, что в России произошел очередной государственный переворот", - сказал Нилов.

Парламентарий также отметил, что в настоящее время такого законопроекта нет, и в комитет он, соответственно, не поступал. "Если он (законопроект) будет, то, согласно регламенту, будет рассмотрен", - сказал депутат.