Глава комитета Госдумы оценил возможность введения новой льготной категории

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прежде чем вводить новую категорию льготников "жертвы перестройки", необходимо четко определить критерии, по которым россиянин смог бы претендовать на такую соцподдержку, чтобы поддержать именно тех, кто в этом нуждается, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее RT сообщило, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - "жертвы перестройки". Депутат пояснил РИА Новости, что в новую категория льготников могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 годы в возрасте 25-45 лет.
"Что касается жертв перестройки, вопрос поставлен интересно, но возникает вопрос - кого относить к этой категории граждан. У нас в результате перестройки есть олигархи, которые незаконно обогатились, стали мультимиллионерами и потом огромные средства от проданного государственного имущества вывели за рубеж и продолжают работать сегодня, а есть те, кто потерял последнее имущество и являются сегодня бомжами. Если говорить про новую категорию, то критерии необходимо, конечно, четко и ясно прописать, чтобы возможная помощь шла тем, кто действительно потерял из-за того, что в России произошел очередной государственный переворот", - сказал Нилов.
Парламентарий также отметил, что в настоящее время такого законопроекта нет, и в комитет он, соответственно, не поступал. "Если он (законопроект) будет, то, согласно регламенту, будет рассмотрен", - сказал депутат.
"Хотелось бы напомнить, что мы такую категорию как дети войны на протяжении многих лет не можем законодательно на федеральном уровне закрепить. Только отдельные регионы на региональном уровне такой статус вводят и меры социальной поддержки определяют", - добавил глава думского комитета.
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