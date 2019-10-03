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РИА Новости

Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар

15:45 03.10.2019 (обновлено: 16:31 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Хендрик Вебер, глава делегации западных стран, посетившей Крым, заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.
На встрече с главой республиканского парламента Владимиром Константиновым Вебер отметил, что в западных СМИ крымские татары занимают "большое место", якобы российские власти хватают их на улицах и арестовывают.
Набережная Ялты
Вчера, 14:46РИА Новости
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Он сообщил, что делегация съездила в крымско-татарские поселения и поговорила с духовным лидером народа.

"Мы не увидели ничего такого, что написано на Западе", — подчеркнул Вебер.

Делегация из 22 человек приехала в Крым в воскресенье, чтобы познакомиться с российским полуостровом. В ее состав вошли граждане Норвегии, Нидерландов, США и Германии.
"Мы представляем различные страны, но объединены одной целью: увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму. Информация, которая представляется в СМИ в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь происходят непонятные ужасы", — пояснил глава делегации.
Поездка продлится до 6 октября.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за присоединение. В Москве неоднократно отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава норвежской делегации Хендрик Вебер
Вчера, 13:10РИА Новости
Западные СМИ пишут о Крыме "непонятные ужасы", заявил норвежский депутат
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Обсудить 14
КрымНорвегияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Западная делегация ездит по очереди за бесплатно покушать и покупаться ради сладких слов)))))
3 октября, 15:48
Руслан Мурадов
13201030
Приехали, винца попили, погуляли...... Молодцы!
3 октября, 16:22
Арсений Понфиленко
7310119
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