Саратовского экс-полицейского арестовали за избиение задержанного до смерти

САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области в четверг арестовал одного из двух бывших полицейских после избиения до смерти задержанного близ кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, двое полицейских в Вольске 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. Им предъявлено обвинение, вину они признали.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было поддержано представителем Вольской межрайонной прокуратуры, и избрал одному из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, вопрос об аресте второго обвиняемого решится сегодня же.
Экс-полицейским грозит до 15 лет заключения. Расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.
Как заявили ранее РИА Новости в пресс-службе главка МВД по области, оба сержанта полиции и их непосредственные руководители уволены из органов по отрицательным мотивам, а вышестоящие руководители местного отдела полиции строго наказаны в дисциплинарном порядке.