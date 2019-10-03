Саратовского экс-полицейского арестовали за избиение задержанного до смерти

САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области в четверг арестовал одного из двух бывших полицейских после избиения до смерти задержанного близ кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, двое полицейских в Вольске 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. Им предъявлено обвинение, вину они признали.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было поддержано представителем Вольской межрайонной прокуратуры, и избрал одному из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вопрос об аресте второго обвиняемого решится сегодня же.

Экс-полицейским грозит до 15 лет заключения. Расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.