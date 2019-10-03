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РИА Новости
Омская область

В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом

15:43 03.10.2019 (обновлено: 16:12 03.10.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВ Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в рамках соглашения "Газпрома" и Омской области состоялось в четверг в Омске одновременно с еще тремя АГНКС в других регионах России, сообщает облправительство.
Разрешение на ввод новых станций из Санкт-Петербурга, где проходит IX Петербургский международный газовый форум РосГазЭкспо-2019, дал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В торжественном открытии с помощью телемоста из Петербурга принял участие губернатор Омской области Александр Бурков, который принимает участие в форуме.
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"Уже сейчас 160 единиц общественного транспорта работают на метане. В 2020 году мэрия Омска планирует закупить еще 65 подобных автобусов. Кроме того, частные перевозчики декларируют приобретение около 50 единиц такой техники. Мы должны активнее развивать этот сектор. Поручаю минстрою совместно с минэнергетики разработать и представить программу по развитию газомоторного топлива на территории Омской области", - сказал глава региона.
До сегодняшнего дня в Омске действовала одна станция для заправки природным газом – в Лузино. С появлением новой станции на улице Заводской значительно упростится процесс заправки городских автобусов, работающих на метане. Объем инвестиций в строительство составил 176 миллионов рублей. До конца 2019 года в Омске также появится автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по улице 1-я Любинская.
Построенная в Омске автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция сети "Газпром" была испытана в ходе пуско-наладочных работ и готова к вводу в эксплуатацию. Проектная мощность станции составляет 8,9 миллиона кубометров природного газа в год, пропускная способность – около 500 транспортных средств. Инвестиционный проект реализован ООО "Газпром газомоторное топливо" в рамках соглашения о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива Омской области и компании "Газпром".
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Начальник управления транспорта министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин пояснил, что со следующего года предусматривается федеральное субсидирование на переоборудование транспортных средств на газ. Омская область готова участвовать в этом проекте и разрабатывает соответствующую программу. Власти региона планируют в 2020 году субсидировать переоборудование не только автобусов, грузовиков, но и легковых автомобилей. Субсидию, которую составят федеральные и областные средства, будут давать организациям, которые занимаются переоборудованием.
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Омская областьАлександр БурковРоссияЭкономика
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