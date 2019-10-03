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РИА Новости
Волгоградская область

Около 600 миллионов рублей вложили в новые овощехранилища под Волгоградом

15:42 03.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 3 окт - РИА Новости. Новые овощехранилища на 15 тысяч тонн продукции строятся в Волгоградской области, объем инвестиций составил около 600 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на базе фермерского хозяйства КФХ Чердынцева завершается строительство комплекса овощехранилищ вместимостью 15 тысяч тонн продукции, осталось благоустроить территорию и возвести офисное здание, работы завершатся до конца года. Проект, состоящий из двух этапов, реализуется с господдержкой. Отмечается, что в ходе второго этапа на этой площадке будет построен фасовочный цех.
"На территории Среднеахтубинского района мы реализуем важнейший в масштабах области проект с общим объемом инвестиций порядка 600 миллионов рублей. Это хороший пример сотрудничества фермерского хозяйства с государством и правильный подход к делу", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова.
Как сообщает администрация, в Волгоградской области за последние пять лет вместимость овощехранилищ выросла в два раза - до 300 тысяч тонн.
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