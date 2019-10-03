На улицах рядом с главным зданием МГУ скоростной режим снизят на 20 км/ч

"Сейчас на дорогах рядом с МГУ допускается скорость движения транспорта 40 километров в час. На Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, по улицам гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям. Для безопасности пешеходов мы решили снизить скорость движения транспорта на 20 километров в час", — рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.