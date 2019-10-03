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РИА Новости

На улицах рядом с главным зданием МГУ скоростной режим снизят на 20 км/ч

15:36 03.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Скоростной режим снизят с 40 км/ч на 20 км/ч и установят "лежачие полицейские" на улицах рядом с главным зданием МГУ к середине октября, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Сейчас на дорогах рядом с МГУ допускается скорость движения транспорта 40 километров в час. На Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, по улицам гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям. Для безопасности пешеходов мы решили снизить скорость движения транспорта на 20 километров в час", — рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
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Отмечается, что работы по замене дорожных знаков начнутся в ближайшее время.
Изменения коснутся шести улиц: Менделеевской, улицы Лебедева; улицы Колмогорова, улицы Академика Хохлова; улицы Академика Самарского и Университетской площади (участок от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта).
"Кроме того, на этих улицах установят еще 30 "лежачих полицейских". Благодаря им водители также будут снижать скорость", - говорится в сообщении.
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