Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку

НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии в полном составе ушло в отставку после избрания главой республики Казбека Кокова, все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

Депутаты парламента КБР в четверг избрали главой региона Кокова. Позже в Нальчике состоялась его инаугурация.

"Согласно закону, с момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия. До формирования нового состава правительства все его члены продолжат работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства.