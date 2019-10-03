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РИА Новости

Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку

15:27 03.10.2019 (обновлено: 15:31 03.10.2019)
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкСтолица Кабардино-Балкарии Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии в полном составе ушло в отставку после избрания главой республики Казбека Кокова, все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
Депутаты парламента КБР в четверг избрали главой региона Кокова. Позже в Нальчике состоялась его инаугурация.
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"Согласно закону, с момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия. До формирования нового состава правительства все его члены продолжат работать в статусе исполняющих обязанности", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что предложение о кандидатуре председателя правительства Кабардино-Балкарии глава республики должен внести не позднее недельного срока после вступления в должность.
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Казбек КоковКабардино-БалкарияПолитика
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