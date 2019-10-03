Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T15:38Z
https://ria.ru/20191003/1559401277.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155940/00/1559400028_0:0:2873:1616_1036x0_80_0_0_128b4de6e5ab9a40feb578b7b70a8953.jpg
РИА Новости

В Севастополе ликвидировали задымление на катере "Шуя"

15:25 03.10.2019 (обновлено: 15:38 03.10.2019)
430
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРакетный катер Р-71 "Шуя" в акватории порта Севастополя
Ракетный катер Р-71 Шуя в акватории порта Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Ракетный катер Р-71 "Шуя" в акватории порта Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задымление на ракетном катере "Шуя" в Севастополе ликвидировано, ущерба нет, вооружения на судне также не было, говорится в сообщении пресс-служба Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на ракетном катере Черноморского флота "Шуя" на 13-ом судоремонтном заводе в Севастополе.
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
2 сентября, 15:50РИА Новости
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
"Третьего октября в одном из кормовых отсеков катера Р-71 "Шуя", находящегося на причале судоремонтного завода Севастополя, произошло задымление. Оперативно задымление было ликвидировано. Ущерб катеру не причинен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Катер без вооружения и экипажа проходит плановый ремонт на одном из судоремонтных заводов Севастополя, добавили в пресс-службе.
710003
Обсудить 0
Южный военный округСевастопольШуяПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
Зеленский внес в Раду кандидатуры членов нового состава ЦИК
РИА
Новости
Истребители-бомбардировщики Су-34
Минобороны получило партию истребителей Су-34
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе
Ракетный катер Р-71 Шуя в акватории порта Севастополя
В Севастополе на судоремонтном заводе загорелся ракетный катер "Шуя"
Лента
новостей
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Мост через реку Воронеж в Липецке
Угроза взрыва в торговых центрах Липецка не подтвердилась
Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль
Палестина надеется на расширение присутствия России на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
СМИ: четыре человека погибли при нападении на управление полиции в Париже
Алексей Данилов
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния