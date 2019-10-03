В Севастополе ликвидировали задымление на катере "Шуя"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Задымление на ракетном катере "Шуя" в Севастополе ликвидировано, ущерба нет, вооружения на судне также не было, говорится в сообщении пресс-служба Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на ракетном катере Черноморского флота "Шуя" на 13-ом судоремонтном заводе в Севастополе.

"Третьего октября в одном из кормовых отсеков катера Р-71 "Шуя", находящегося на причале судоремонтного завода Севастополя, произошло задымление. Оперативно задымление было ликвидировано. Ущерб катеру не причинен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.