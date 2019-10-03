Мусульмане выступили против преподавания в школах России отдельных религий

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Возможное исключение из школьной программы преподавания основ отдельных религиозных культур и замена их одним общим предметом целесообразно, это поможет детям лучше узнать культуру многонациональной и многоконфессиональной России, заявили РИА Новости представители мусульманского сообщества страны.

Ранее министерство просвещения РФ опубликовало проект нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. В данном проекте в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести предметов (модулей) по выбору, составляющих ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма и иудаизма.

"Познавать друг друга"

"Мы, и наш уважаемый муфтий шейх Равиль Гайнутдин, изначально стояли на позиции того, чтобы в наших школах, которые многонациональны, многорелигиозны, все-таки вводился общий предмет, такой как Основы религиозных культур, в котором бы детям рассказывали, кто такие православные, мусульмане, иудеи, буддисты и так далее. Для того чтобы в нашем многонациональном, многорелигиозном обществе мы друг друга знали, познавали друг друга", - сказал заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

По его словам, знания, непосредственно связанные с вероучением, культом, обрядовой деятельностью, дети могут получить в специальных воскресных школах при православных храмах, мечетях и синагогах - это направление "сегодня активно развивается".

Как рассказал Аббясов, у него самого двое детей-школьников, и он "принципиально отправлял их на основы религиозных культур", чтобы они "знали культуру своего соседа, своего одноклассника". "Потому что исламу я научу их дома… Если я что-то сам не знаю, я отправлю их в медресе или в воскресную школу, и там их будут тоже обучать", - сказал замглавы СМР.

По словам Аббясова, после прохождения курса по основам религиозных культур его дети "спокойно могут поздравить и наших братьев-иудеев с их новым годом, Рош-а-Шана, и с Ханукой, и с Пасхой, и с другими праздниками, понимая смысл и значение этих праздников". "Мы изначально стояли на этой позиции, и, наверное, наше министерство просвещения обратно возвращается к этому. Я думаю, что это правильно", - резюмировал он.

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов напомнил о том, что еще перед введением в школах курса ОРКСЭ обсуждалось создание единого учебника о религиозных традициях России и предполагалось, что сам курс "будет нести культурологическую составляющую, а не мировоззренческую".

"Этот проект реализуется уже несколько лет, и специалисты и министерства просвещения, и религиозных организаций наблюдают за этим процессом - как он протекает, как это принимается обществом. И возникает ряд вопросов, связанных с формой преподавания, с учебниками и так далее. Думаю, что программа свернута не будет, она будет реализовываться, но корректировки, я считаю, будут. Потому что, в целом, мы видим позитив, но в некоторых моментах, конечно, нужны уточнения", - сказал муфтий.

В качестве примера непростой ситуации он привел то, когда, например, в одной школе "всего лишь несколько человек из иудеев, из мусульман или из буддистов", и "директору не выгодно держать в штате учителя еще по данному религиозному направлению, и детей включают в какие-то общие группы".

"Здесь нужно без лишних эмоций религиозным организациям, представителям Минпросвещения вместе эту тему "выруливать" правильно… Самое важное, чтобы мы преподавали нашим детям именно культурологические основы наших традиционных религий, с которыми мы вместе живем на протяжении тысячелетия. Здесь не нужно тянуть, что называется, одеяло на себя", - отметил Крганов.

Позиция РПЦ

В свою очередь в Московском патриархате ранее подвергли серьезной критике новые проекты стандартов общего образования. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации распространил заявление, в котором говорилось о том, что исключение из школьной программы отдельного преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма нецелесообразно, так как программа уже доказала свою эффективность.

В синодальном отделе считают, что можно говорить о "предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях".

Как напомнили в РПЦ, преподавание религиозных культур в российской школе развивается с 1990-х годов. В 2000-х годах разные курсы православной культуры изучали тысячи детей во многих регионах России. С 2009 года преподавание ОРКСЭ включается в основную программу школы на основе принципов добровольности и свободы выбора. В настоящее время ОРКСЭ реализуется во всех школах России, религиозные культуры изучают более 1,6 миллиона четвероклассников.