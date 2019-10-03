Онищенко призвал ежедневно отмечать День трезвости в России

"Есть еще один день трезвости у православной церкви - Усекновение главы Иоанна Предтечи, а это светский день. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости. Ну, хотя бы эти два дня. У нас появился повод еще раз об этом напомнить", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он также отметил, что у России есть успехи в борьбе с употреблением алкоголя: сейчас "подрастает молодежь, которая прагматична и ясно понимает цену здоровью, понимает, что они хотят учиться, быть успешными и заниматься бизнесом, но если у них не будет здоровья, то никакого бизнеса, конечно, не будет". Такие люди, считает парламентарий, понимают, что если они потеряют здоровье, то это будет им дорого стоить. "Иллюзиями уже никто не живет", - добавил Онищенко.