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РИА Новости

Онищенко призвал ежедневно отмечать День трезвости в России

15:20 03.10.2019 (обновлено: 15:43 03.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что каждый день в России должен быть Днем трезвости.
В четверг отмечается Всемирный день Трезвости.
"Есть еще один день трезвости у православной церкви - Усекновение главы Иоанна Предтечи, а это светский день. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости. Ну, хотя бы эти два дня. У нас появился повод еще раз об этом напомнить", - сказал Онищенко РИА Новости.
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Он также отметил, что у России есть успехи в борьбе с употреблением алкоголя: сейчас "подрастает молодежь, которая прагматична и ясно понимает цену здоровью, понимает, что они хотят учиться, быть успешными и заниматься бизнесом, но если у них не будет здоровья, то никакого бизнеса, конечно, не будет". Такие люди, считает парламентарий, понимают, что если они потеряют здоровье, то это будет им дорого стоить. "Иллюзиями уже никто не живет", - добавил Онищенко.
"Понятно, что основную массу потребления алкоголя берет на себя мужское население. Во многом это определяет такую большую разницу в продолжительности жизни (между мужчинами и женщинами), что очень плохо. Потому что мужчины все-таки нужны и их нужно беречь. Давайте проведем этот день трезвости под девизом "Женщины, берегите мужчин, они хрупкие, наивные и очень доверчивые создания", - сказал депутат.
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