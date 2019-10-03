Комментарий главы Роспечати из-за ситуации вокруг курсов "Бастион"

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) стояло у истоков создания курсов почти 15 лет назад, а также осуществляет их финансирование.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский:
"Нам небезразлична судьба этих журналистских курсов, которые много лет проводятся при поддержке МЧС России, Министерства обороны РФ, Национального антитеррористического комитета и ряда других структур. За все это время не поступало ни единой жалобы от сотен журналистов, которые прошли обучение. Поэтому я крайне огорчен и по-человечески расстроен сложившейся сейчас ситуацией. Внимательно прочитал заявление участника курсов, журналиста Святослава Павлова, провел предметное обсуждение с руководителями Союза журналистов Москвы и МИА "Россия сегодня". К сожалению, произошедший инцидент стал обрастать эмоциональными реакциями и острой дискуссией руководителей двух уважаемых организаций, которую мы договорились остановить".
В соответствии с контрактом с Роспечатью организаторы должны "обеспечить слушателям курсов условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке с применением техники и оборудования, имитирующих боевые действия. Исполнитель контракта должен обеспечить соблюдение мер безопасности при обращении с техникой и оборудованием. <...> слушатели курсов должны пройти инструктаж по технике безопасности (под роспись). В течение всего периода обучения должно быть организовано дежурство работников медицинской службы".
"По имеющейся у нас информации все эти условия были выполнены, расписка имеется, врачи постоянно были на месте во время проведения тренингов. Я надеюсь, что все сделают для себя выводы из этого случая. Организации, направляющие журналистов на курсы "Бастион", более внимательно будут формировать списки участников, а организаторы внесут необходимые коррективы в тренинги совместно с силовыми структурами. Я не готов вдаваться в подробности деталей произошедшего инцидента со слов тех или иных участников, но искренне желаю Святославу Павлову здоровья и душевного равновесия, которых мне тоже подчас не хватает", - сказал Сеславинский.