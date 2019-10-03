Комментарий главы Роспечати из-за ситуации вокруг курсов "Бастион"

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) стояло у истоков создания курсов почти 15 лет назад, а также осуществляет их финансирование.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский:

"Нам небезразлична судьба этих журналистских курсов, которые много лет проводятся при поддержке МЧС России, Министерства обороны РФ, Национального антитеррористического комитета и ряда других структур. За все это время не поступало ни единой жалобы от сотен журналистов, которые прошли обучение. Поэтому я крайне огорчен и по-человечески расстроен сложившейся сейчас ситуацией. Внимательно прочитал заявление участника курсов, журналиста Святослава Павлова, провел предметное обсуждение с руководителями Союза журналистов Москвы и МИА "Россия сегодня". К сожалению, произошедший инцидент стал обрастать эмоциональными реакциями и острой дискуссией руководителей двух уважаемых организаций, которую мы договорились остановить".

В соответствии с контрактом с Роспечатью организаторы должны "обеспечить слушателям курсов условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке с применением техники и оборудования, имитирующих боевые действия. Исполнитель контракта должен обеспечить соблюдение мер безопасности при обращении с техникой и оборудованием. <...> слушатели курсов должны пройти инструктаж по технике безопасности (под роспись). В течение всего периода обучения должно быть организовано дежурство работников медицинской службы".