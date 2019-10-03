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РИА Новости

Минобороны получило партию истребителей Су-34

15:12 03.10.2019 (обновлено: 15:13 03.10.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (входит в ОАК) передал Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Выполнение обязательств перед Минобороны России – одна из ключевых задач ОАК. Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов – это не только наш вклад в укрепление ВКС России, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации", - отметил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба.
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.
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Министерство обороны РФСу-34Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияБезопасность
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