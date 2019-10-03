Палестина надеется на расширение присутствия России на Ближнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Палестина приветствует присутствие России в Ближневосточном регионе и надеется на его расширение, заявил чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль в ходе Всероссийской научной конференции "200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке".

"Мы приветствуем присутствие России в ближневосточном регионе и надеемся на расширение, учитывая высокий авторитет России, чёткое видение и внешнеполитический курс, основанный на урегулировании проблем на основе международного права и в рамках международного сотрудничества", - сказал посол.

По его словам, "российское присутствие является положительным и важным фактором в укреплении стабильности и безопасности".