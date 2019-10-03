Нила Ушакова исключили из правления "Центра согласия"

"Из правления партийного объединения "Центр согласия" исключен депутат Европарламента Нил Ушаков", - говорится в сообщении.

Ушаков ранее был председателем правления "Центра согласия". Он остается руководителем партии "Согласие".

В правление объединения назначены депутаты "Согласия" в Сейме Валерий Агешин, Янис Урбанович и Артур Рубикс.

В "Центр согласия" входят партии "Согласие", Социалистическая партия Латвии и Даугавпилсская городская партия.

При этом издание не уточняет, по какой причине Ушакова исключили из правления объединения.