Нила Ушакова исключили из правления "Центра согласия"

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги, председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков исключен из правления партийного объединения "Центр согласия", сообщило официальное латвийское интернет-издание "Латвийский вестник".
"Из правления партийного объединения "Центр согласия" исключен депутат Европарламента Нил Ушаков", - говорится в сообщении.
Ушаков ранее был председателем правления "Центра согласия". Он остается руководителем партии "Согласие".
В правление объединения назначены депутаты "Согласия" в Сейме Валерий Агешин, Янис Урбанович и Артур Рубикс.
В "Центр согласия" входят партии "Согласие", Социалистическая партия Латвии и Даугавпилсская городская партия.
При этом издание не уточняет, по какой причине Ушакова исключили из правления объединения.