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РИА Новости

В Севастополе на судоремонтном заводе загорелся ракетный катер "Шуя"

14:59 03.10.2019 (обновлено: 16:13 03.10.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРакетный катер Р-71 "Шуя" в акватории порта Севастополя
Ракетный катер Р-71 Шуя в акватории порта Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Возгорание произошло на ракетном катере Черноморского флота "Шуя" на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, пожар локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Во время запуска одного из механизмов на ремонтируемом ракетном катере "Шуя" произошло возгорание. Пожар локализован, пострадавших нет, идет оценка ситуации", — сказали в пресс-службе предприятия.

Ракетный катер "Р-71" был принят в состав ЧФ в 1985 году. На корабле вместо двух кормовых артустановок АК-630 был смонтирован зенитно-ракетный артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Кортик". Входил в состав 41-й бригады ракетных катеров с базированием на бухте Карантинной в Севастополе. В 2014 году ракетный катер "Р-71" был поставлен на ремонт на 13-й судоремонтный завод ЧФ России для восстановительного ремонта. В августе 2014 года был переименован и получил новое название — "Шуя".
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