В Севастополе на судоремонтном заводе загорелся ракетный катер "Шуя"

"Во время запуска одного из механизмов на ремонтируемом ракетном катере "Шуя" произошло возгорание. Пожар локализован, пострадавших нет, идет оценка ситуации", — сказали в пресс-службе предприятия.

Ракетный катер "Р-71" был принят в состав ЧФ в 1985 году. На корабле вместо двух кормовых артустановок АК-630 был смонтирован зенитно-ракетный артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Кортик". Входил в состав 41-й бригады ракетных катеров с базированием на бухте Карантинной в Севастополе. В 2014 году ракетный катер "Р-71" был поставлен на ремонт на 13-й судоремонтный завод ЧФ России для восстановительного ремонта. В августе 2014 года был переименован и получил новое название — "Шуя".