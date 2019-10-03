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РИА Новости

Сибирские школьники надели противогазы, отметив День гражданской обороны

14:59 03.10.2019
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© Официальная группа ГУ МЧС России по Новосибирской областиВсероссийский флешмоб МЧС России #GOМЧС в Новосибирске
Всероссийский флешмоб МЧС России #GOМЧС в Новосибирске
© Официальная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области
Всероссийский флешмоб МЧС России #GOМЧС в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Новосибирские школьники приняли эстафету всероссийского флэшмоба МЧС РФ #GOМЧС, сев за парты в противогазах, сообщило областное ГУМЧС.
Съемки ролика прошли в лицее №113. На видео рассевшимся за парты детям учитель рассказывает, что 4 октября отмечается День гражданской обороны России и спрашивает, готовы ли шестиклассники к уроку. Когда камера снова поворачивается к детям, они уже сидят в противогазах и хором отвечают "Всегда готовы!", а чуть позже о том, что "Новосибирск готов к гражданской обороне" заявляет и учитель в костюме химзащиты. После этого слышен фрагмент из композиции группы "Гражданская оборона" "Всё идет по плану".
По данным новосибирского управления МЧС, все регионы Сибири на этой неделе успешно выполнили мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Цель ежегодного масштабного учения – совершенствование форм и методов межведомственного взаимодействия как при ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и при устранении их последствий. В Сибири в тренировке приняли участие около 70 тысяч человек.
Каждый из 10 регионов Сибири отработал легенды по борьбе с различными крупномасштабными чрезвычайными ситуациями. К примеру, в Новосибирской области отработали сценарий условной эвакуации жителей и защиты населенного пункта от природного пожара, в Иркутской области тренировка прошла на крупном химическом предприятии, в Хакасии организовали комплекс работ по вводной, связанной с землетрясением, а в Туве имитировали подтопление населенного пункта.
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МЧС РФНовосибирская областьРоссияОбщество
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