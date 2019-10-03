Сибирские школьники надели противогазы, отметив День гражданской обороны

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Новосибирские школьники приняли эстафету всероссийского флэшмоба МЧС РФ #GOМЧС, сев за парты в противогазах, сообщило областное ГУМЧС.

Съемки ролика прошли в лицее №113. На видео рассевшимся за парты детям учитель рассказывает, что 4 октября отмечается День гражданской обороны России и спрашивает, готовы ли шестиклассники к уроку. Когда камера снова поворачивается к детям, они уже сидят в противогазах и хором отвечают "Всегда готовы!", а чуть позже о том, что "Новосибирск готов к гражданской обороне" заявляет и учитель в костюме химзащиты. После этого слышен фрагмент из композиции группы "Гражданская оборона" "Всё идет по плану".

По данным новосибирского управления МЧС, все регионы Сибири на этой неделе успешно выполнили мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Цель ежегодного масштабного учения – совершенствование форм и методов межведомственного взаимодействия как при ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и при устранении их последствий. В Сибири в тренировке приняли участие около 70 тысяч человек.