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РИА Новости
Культура

Лоза раскрыл секрет обаяния Карела Готта

14:58 03.10.2019
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© REUTERS / Petr Josek/File PhotoЧешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт
© REUTERS / Petr Josek/File Photo
Чешский певец Карел Готт
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чешский певец Карел Готт был профессионалом высочайшего уровня, оперное образование дало ему полную вокальную свободу, но не убило теплоту эстрадной подачи, считает певец Юрий Лоза.
Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщила его вдова Ивана Готтова.
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Лоза на своей странице в Facebook рассказал, как побывал на концерте Готта в начале 90-х.
"Это было, как мне помнится, в начале девяностых, когда я еще не избавился от стереотипов, заложенных в мое сознание рок-музыкой, а потому считал Готта немного сладковатым, однако, мне было интересно — чем же он так прельщает слабый пол, и что у него можно перенять. Если честно, после концерта я вышел из зала слегка озадаченным — я же считал себя чуть ли не мэтром, а выяснилось, что мне еще пахать и пахать", - написал Лоза.
Музыкант отметил, что "от природы голосистый, Готт получил еще и оперное образование, которое дало ему полную вокальную свободу, но не убило теплоту эстрадной подачи".
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"У него было чутье на хорошие песни, а уж как он тянул ноты... Карел сам вел свою программу на русском языке, впрочем, он всегда общался с залом на языке стран, в которых выступал... Короче, секрет его неимоверного обаяния раскрылся мне в первые десять минут выступления и оказался очень простым — Карел Готт был щедро одаренным природой профессионалом высочайшего уровня, искренне любящим свою работу и тех, кто пришел на его концерт", - написал Лоза.
В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
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Биография Карела Готта
Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
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КультураЮрий ЛозаКарел ГоттПрага
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