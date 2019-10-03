Лоза раскрыл секрет обаяния Карела Готта

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чешский певец Карел Готт был профессионалом высочайшего уровня, оперное образование дало ему полную вокальную свободу, но не убило теплоту эстрадной подачи, считает певец Юрий Лоза.

Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщила его вдова Ивана Готтова.

Лоза на своей странице в Facebook рассказал, как побывал на концерте Готта в начале 90-х.

"Это было, как мне помнится, в начале девяностых, когда я еще не избавился от стереотипов, заложенных в мое сознание рок-музыкой, а потому считал Готта немного сладковатым, однако, мне было интересно — чем же он так прельщает слабый пол, и что у него можно перенять. Если честно, после концерта я вышел из зала слегка озадаченным — я же считал себя чуть ли не мэтром, а выяснилось, что мне еще пахать и пахать", - написал Лоза.

Музыкант отметил, что "от природы голосистый, Готт получил еще и оперное образование, которое дало ему полную вокальную свободу, но не убило теплоту эстрадной подачи".

"У него было чутье на хорошие песни, а уж как он тянул ноты... Карел сам вел свою программу на русском языке, впрочем, он всегда общался с залом на языке стран, в которых выступал... Короче, секрет его неимоверного обаяния раскрылся мне в первые десять минут выступления и оказался очень простым — Карел Готт был щедро одаренным природой профессионалом высочайшего уровня, искренне любящим свою работу и тех, кто пришел на его концерт", - написал Лоза.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".