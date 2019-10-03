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РИА Новости

Путин отметил важность партнерства России и Иордании

14:54 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив постоянный контакт, который у него налажен с королем Абдаллой II.
"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте", - сказал Путин на встрече с королем Иордании.
Встреча В.Путина с королем Иордании Абдаллой II
Вчера, 07:42РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Иордании
Президент РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза. "Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть", - сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за то, что он принял приглашение принять участие в дискуссии Валдайского клуба, которая посвящена вопросам современной повестки дня.
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Абдалла IIВладимир ПутинИорданияВ мире
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