Путин отметил важность партнерства России и Иордании

"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте", - сказал Путин на встрече с королем Иордании.

Президент РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза. "Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть", - сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за то, что он принял приглашение принять участие в дискуссии Валдайского клуба, которая посвящена вопросам современной повестки дня.