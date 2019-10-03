В доме и на работе главы села в Дагестане прошли обыски

По данным следствия, подозреваемый с 2015 года по настоящее время вынес ряд незаконных постановлений о выделении земельных участков, а также внес заведомо ложные сведения в выписки из похозяйственных книг о наличии земельных участков у жителей села. Отмечается, что своими действиями он нарушил интересы жителей села Агачаул на право получения земельного участка в собственность на общую сумму более двух миллионов рублей.