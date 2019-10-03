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РИА Новости

В доме и на работе главы села в Дагестане прошли обыски

14:52 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Обыски прошли в доме и на работе главы села Агачаул Карабудахкентского района Дагестана, подозреваемого в мошенничестве с землёй, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным следствия, подозреваемый с 2015 года по настоящее время вынес ряд незаконных постановлений о выделении земельных участков, а также внес заведомо ложные сведения в выписки из похозяйственных книг о наличии земельных участков у жителей села. Отмечается, что своими действиями он нарушил интересы жителей села Агачаул на право получения земельного участка в собственность на общую сумму более двух миллионов рублей.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Дагестан совместно УФСБ по республике Дагестан в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски в домовладении и рабочем кабинете главы сельского поселения "село Агачаул" Карабудахкентского района Дагестана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рабочем кабинете, из сейфа были изъяты документы, доказывающие отсутствие у граждан земельных участков", - говорится в официальном аккаунте ведомства в Instagram.
По данному факту Следственным управлением СК по республике возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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