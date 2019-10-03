Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T18:12Z
https://ria.ru/20191003/1559399133.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/26/1558532690_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89182446173b8aeb1ab70e3540ea665e.jpg
РИА Новости

Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием

14:46 03.10.2019 (обновлено: 18:12 03.10.2019)
29354
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Набережная Ялты . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Преподаватель медицинской биологии из США, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, Майкл Луис Уоттс заявил, что посещение крымского региона стало для него открытием, так как полуостров не является милитаризированной территорией, как это преподносят в западных странах.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
Порт в Севастополе
21 августа, 17:09РИА Новости
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
"Целью было приехать и увидеть своими глазами, что происходит в Крыму. На западе всем распространяется информация, что Россия аннексировала Крым в результате так называемой "Крымской весны", что референдум был сфальсифицирован, а людей заставили в нем участвовать силой. Для меня визит в Крым – это определенное открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как ее пытаются описать у нас", - сказал Уоттс в рамках встречи делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
Вид на Черное море с Тропы Голицына (Соколиной тропы) в поселке Новый Свет
7 марта, 18:00РИА Новости
"Окопались окончательно". Украинская журналистка рассказала о визите в Крым
По его словам, делегация за время визита встретилась с представителями различных национальностей и вероисповеданий.
"Везде мы увидели, что люди живут в гармонии", - подчеркнул Уоттс.
Он также пообещал по возвращению домой донести правду до своих соотечественников о жизни в Крыму.
296237256
Обсудить 2
Владимир КонстантиновКрымСШАВ мире
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Лапша быстрого приготовления
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния