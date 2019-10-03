Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Преподаватель медицинской биологии из США, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, Майкл Луис Уоттс заявил, что посещение крымского региона стало для него открытием, так как полуостров не является милитаризированной территорией, как это преподносят в западных странах.

Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.

"Целью было приехать и увидеть своими глазами, что происходит в Крыму. На западе всем распространяется информация, что Россия аннексировала Крым в результате так называемой "Крымской весны", что референдум был сфальсифицирован, а людей заставили в нем участвовать силой. Для меня визит в Крым – это определенное открытие. Везде, где мы побывали, мы увидели обычную жизнь. Это совершенно не милитаризированная республика, в том ключе, как ее пытаются описать у нас", - сказал Уоттс в рамках встречи делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

По его словам, делегация за время визита встретилась с представителями различных национальностей и вероисповеданий.

"Везде мы увидели, что люди живут в гармонии", - подчеркнул Уоттс.