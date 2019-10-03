В Госдуме пройдут слушания по искусственному интеллекту

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Слушания по искусственному интеллекту пройдут в Госдуме РФ в начале ноября, сообщил председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"На начало ноября мы заявляем парламентские слушания по искусственному интеллекту", - сказал Жигарев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Председатель комитета ГД уточнил, что в начале ноября Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф должны представить президенту РФ Владимиру Путину утвержденную программу по развитию искусственного интеллекта.

"В свете утверждения этой программы мы анонсируем в Государственной думе открытые большие парламентские слушания, которые, я уверен, вызовут очень большой интерес и большое количество участников на тему развития и поддержки искусственного интеллекта с точки зрения законотворчества", - добавил Жигарев.