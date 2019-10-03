В Госдуме пройдут слушания по искусственному интеллекту

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Слушания по искусственному интеллекту пройдут в Госдуме РФ в начале ноября, сообщил председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил провести большие парламентские слушания на тему искусственного интеллекта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Орешкина об отдельных слушаниях.
"На начало ноября мы заявляем парламентские слушания по искусственному интеллекту", - сказал Жигарев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Председатель комитета ГД уточнил, что в начале ноября Орешкин и глава Сбербанка Герман Греф должны представить президенту РФ Владимиру Путину утвержденную программу по развитию искусственного интеллекта.
"В свете утверждения этой программы мы анонсируем в Государственной думе открытые большие парламентские слушания, которые, я уверен, вызовут очень большой интерес и большое количество участников на тему развития и поддержки искусственного интеллекта с точки зрения законотворчества", - добавил Жигарев.