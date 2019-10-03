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РИА Новости

Суд в Киеве отказался возобновить вещание "112.Украина" в полном объеме

14:41 03.10.2019 (обновлено: 14:42 03.10.2019)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым регулятор не продлил лицензии пяти цифровым вещателям, входящим в структуру "112.Украина", и возобновить вещание телеканала в полном объеме, сообщается в четверг на сайте телеканала.
Ранее Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Позднее эти пять телевещателей подали в суд иск об отмене решения Нацсовета по ТВ. Вместе с иском также было подано заявление о приостановке решения Нацсовета по ТВ до рассмотрения иска по существу и возобновлении вещания телеканала "112.Украина" в полном объеме.
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"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от "112.Украина" о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, постановил - отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, суд, рассмотрев доводы и доказательство представителей вещателя, не нашел оснований для удовлетворения заявления о временной приостановке решения Нацсовета по ТВ.
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Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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