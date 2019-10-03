Суд в Киеве отказался возобновить вещание "112.Украина" в полном объеме

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым регулятор не продлил лицензии пяти цифровым вещателям, входящим в структуру "112.Украина", и возобновить вещание телеканала в полном объеме, сообщается в четверг на Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым регулятор не продлил лицензии пяти цифровым вещателям, входящим в структуру "112.Украина", и возобновить вещание телеканала в полном объеме, сообщается в четверг на сайте телеканала.

Ранее Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Позднее эти пять телевещателей подали в суд иск об отмене решения Нацсовета по ТВ. Вместе с иском также было подано заявление о приостановке решения Нацсовета по ТВ до рассмотрения иска по существу и возобновлении вещания телеканала "112.Украина" в полном объеме.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от "112.Украина" о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, постановил - отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, суд, рассмотрев доводы и доказательство представителей вещателя, не нашел оснований для удовлетворения заявления о временной приостановке решения Нацсовета по ТВ.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".