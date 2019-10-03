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РИА Новости

Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина

14:40 03.10.2019 (обновлено: 16:30 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял серьезное отношение американских журналистов к шутке Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
Ранее корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил у российского президента, попытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки в США. Путин в шутку ответил утвердительно, пообещав "развеселить как следует" американских коллег. Затем, перейдя на серьезный тон, он отметил, что в России и так "своих проблем хватает".
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
2 октября, 20:20Радио Sputnik
Путин сделал замечание журналисту NBC, исказившему смысл его слов
Несмотря на объяснение российского лидера, американские журналисты заявили, что "троллинг" со стороны Путина не рассмешил жителей США, серьезно относящихся к теме, которая привела страну в "состояние хаоса".
Пушков отметил, что американцы "довели себя до истерики" фейками о российском вмешательстве в выборы.
"Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос. Self-induced paranoia (Накрученная паранойя. — Прим. ред.)", — написал он в твиттере.
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва категорически отрицает. По итогам работы Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, не найдя свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Владимир Путин назвал обвинения в адрес России верхом абсурда. Он отметил, что Мюллеру "не удалось собрать факты просто потому, что их не существует".
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36814574327
Обсудить 8
Алексей ПушковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Оказывается что бы в америке начался хаос достаточно пошутить, удивительная страна.
3 октября, 16:22
Vladimir Vorona
39140001
Пушков постоянно что то высмеивает...веселый человек должно быть.
3 октября, 16:56
119750205
11700019
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