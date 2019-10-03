Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина

Ранее корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил у российского президента, попытается ли Москва повлиять на ход президентской гонки в США. Путин в шутку ответил утвердительно, пообещав "развеселить как следует" американских коллег. Затем, перейдя на серьезный тон, он отметил, что в России и так "своих проблем хватает".

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал дело о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва категорически отрицает. По итогам работы Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, не найдя свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Владимир Путин назвал обвинения в адрес России верхом абсурда. Он отметил, что Мюллеру "не удалось собрать факты просто потому, что их не существует".