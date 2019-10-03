Женщине, пытавшейся похитить младенца в Кемерово, предъявили обвинение

КЕМЕРОВО, 3 окт - РИА Новости. Жительнице города Ленинска-Кузнецкого, пытавшейся похитить новорожденного ребенка в одном из роддомов Кемерово, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 2 октября обвиняемая, находясь в одной из городских больниц областного центра, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу предъявлено обвинение 41-летней жительнице города Ленинска-Кузнецкого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 41-летняя жительница города Ленинска-Кузнецкого. Сотрудники полиции задержали ее на автовокзале в Ленинске-Кузнецком. Следователю женщина пояснила, что она взяла чужого ребенка, потому что ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Затем она уехала в областной центр, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что родила сына.