Лукашевич прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"

ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от Киева практических шагов по имплементации "формулы Штайнмайера".

Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе. Требуется также обеспечить, чтобы все аспекты законодательного закрепления особого статуса Донбасса обсуждались и согласовывались в рамках Контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его мнению, сейчас востребована максимальная активизация работы Контактной группы, где Киев и Донбасс имеют все возможности для прямого диалога. "Ожидаем практических шагов, которые способствовали бы развитию появившейся динамики", - добавил российский постпред.