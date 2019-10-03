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РИА Новости

Лукашевич прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"

14:37 03.10.2019
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от Киева практических шагов по имплементации "формулы Штайнмайера".
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе. Требуется также обеспечить, чтобы все аспекты законодательного закрепления особого статуса Донбасса обсуждались и согласовывались в рамках Контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его мнению, сейчас востребована максимальная активизация работы Контактной группы, где Киев и Донбасс имеют все возможности для прямого диалога. "Ожидаем практических шагов, которые способствовали бы развитию появившейся динамики", - добавил российский постпред.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе возле здания администрации президента в Киеве
Вчера, 10:26РИА Новости
На Украине продолжаются акции против согласования "формулы Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕАлександр ЛукашевичРоссияУкраинаВ мире
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