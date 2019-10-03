РФ может за три месяца нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

"Потенциал свободной мощности сейчас составляет 500 тысяч баррелей (в сутки - Прим. ред.) как минимум на горизонте три месяца, то есть это дополнительно при свободной мощности, которой сможем нарастить добычу", - сообщил Сорокин, выступая на сессии в рамках РЭН.