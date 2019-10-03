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РИА Новости

РФ может за три месяца нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

14:32 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий в терминале компании "Газпромнефть" в Санкт-Петербурге
Рабочий в терминале компании Газпромнефть в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий в терминале компании "Газпромнефть" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия в течение трех месяцев способна нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки за счет свободных мощностей, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Потенциал свободной мощности сейчас составляет 500 тысяч баррелей (в сутки - Прим. ред.) как минимум на горизонте три месяца, то есть это дополнительно при свободной мощности, которой сможем нарастить добычу", - сообщил Сорокин, выступая на сессии в рамках РЭН.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Павел СорокинМинистерство энергетики РФРоссияЭкономика
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