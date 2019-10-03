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РИА Новости

СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса "МедиаТЭК"

14:32 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчасток сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Участок сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала трижды победителем пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций - "МедиаТЭК", сообщает пресс-служба компании.
"В частности, СУЭК-Кузбасс победила в номинации "Экологическая инициатива" с проектом по уборке туристических зон Кузнецкого Алатау "Экологический марафон "Zубочистка"". В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК была награждена за реализацию в регионах России проекта "Лыжи мечты" по реабилитации детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, СУЭК стала победителем конкурса за масштабную социально-экологическую деятельность, осуществляемую совместно с руководством Красноярского края.
Конкурс проводится министерством энергетики РФ, в состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.
Генеральный директор, председатель правления ОАО Сибирская угольная энергетическая компания Владимир Рашевский на Красноярском экономическом форуме 2019
1 октября, 10:41РИА Новости
Топ-менеджеры СУЭК вошли в рейтинг лучших российских менеджеров
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Сибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
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