СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса "МедиаТЭК"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала трижды победителем пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций - "МедиаТЭК", сообщает пресс-служба компании.

"В частности, СУЭК-Кузбасс победила в номинации "Экологическая инициатива" с проектом по уборке туристических зон Кузнецкого Алатау "Экологический марафон "Zубочистка"". В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК была награждена за реализацию в регионах России проекта "Лыжи мечты" по реабилитации детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, СУЭК стала победителем конкурса за масштабную социально-экологическую деятельность, осуществляемую совместно с руководством Красноярского края.

Конкурс проводится министерством энергетики РФ, в состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.