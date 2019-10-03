Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T14:29Z
https://ria.ru/20191003/1559398318.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154919/24/1549192490_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_e903b38d8ba5d80dddc6ec6b27a28b25.jpg
РИА Новости

В Минэкологии рассказали о законности покупки крокодила в России

14:29 03.10.2019
313
CC0 / zoosnow / Крокодил
Крокодил
CC0 / zoosnow /
Крокодил. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Покупка крокодила, не внесенного в Красную книгу, считается законной, заявили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУМВД РИА Новости сообщили, что в среду в селе Тарасовское грузовик переехал крокодила, в результате чего животное погибло. В самом селе заявили, что там нет ни местных, ни гастролирующих цирков.
Крокодил на парковке ТРЦ Континент в Новосибирске. 8 июля 2019
8 июля, 13:54РИА Новости
В Новосибирске на парковке нашли крокодила
"Крокодила может купить любой на "Авито" и на специализированных сайтах... Если данный вид крокодила не внесен в Красную книгу Московской области, нарушения нет", - сказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что сигналов о незаконном содержании рептилий к ним не поступало, власти также не обладают информацией о том, где из содержат в регионе.
На сайте "Авито" сейчас размещено объявление о продаже девятилетней самки каймана длиной 1,5 метра за 100 тысяч рублей.
В конце 2018 года в России был принят закон "Об ответственном отношении к животным". Позже в правительстве начали говтоить подзаконные акты, которые внесут разъяснения в порядок применения основного закона, в частности список запрещенных к домашнему содержанию животных. В июне кабмин утвердил список питомцев, запрещенных к домашнему содержанию. В него, в том числе, попали крокодилы.
Зеленая игуана. Архивное фото
27 февраля 2018, 15:30РИА Новости
Москвичей попросили не создавать спрос на фото с экзотическими животными
121211
Обсудить 0
МинприродыМосковская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Бокал вина на фоне Крымского моста
Запрещать спиртное в России нельзя, считает сенатор
РИА
Новости
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин поддержал Зеленского в стремлении урегулировать ситуацию в Донбассе
Вячеслав Истомин
Суд отказал в УДО экс-главе Копейска Истомину
Лента
новостей
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
ЕС составил методичку для выявления жителей Донбасса с загранпаспортами РФ
В лаборатории
Донор спермы из США подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Тобольске более 100 человек эвакуировали из дома из-за угрозы обрушения
Алексей Данилов
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин после посадки пилотируемого корабля Союз МС-12. 3 октября 2019
Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернулись с МКС в аппарате корабля "Союз МС-12"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
"Формула Штайнмайера" содержит только обязательства Киева, заявили в ЛНР
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Врачи из РДКБ предложили помощь в лечении детей в онкоцентре Блохина
Передача статуэтки, изготовленной в Якутии, помощнице писателя Джорджа Мартина
Джордж Мартин пообещал дорожить наградой якутских фанатов "Игры престолов"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
Лента новостейМолния