В Минэкологии рассказали о законности покупки крокодила в России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Покупка крокодила, не внесенного в Красную книгу, считается законной, заявили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного ГУМВД РИА Новости сообщили, что в среду в селе Тарасовское грузовик переехал крокодила, в результате чего животное погибло. В самом селе заявили, что там нет ни местных, ни гастролирующих цирков.

"Крокодила может купить любой на "Авито" и на специализированных сайтах... Если данный вид крокодила не внесен в Красную книгу Московской области, нарушения нет", - сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что сигналов о незаконном содержании рептилий к ним не поступало, власти также не обладают информацией о том, где из содержат в регионе.

На сайте "Авито" сейчас размещено объявление о продаже девятилетней самки каймана длиной 1,5 метра за 100 тысяч рублей.