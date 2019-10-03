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РИА Новости

"Формула Штайнмайера" содержит только обязательства Киева, заявили в ЛНР

14:29 03.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Украине содержит только обязательства Киева по введению особого статуса, заявил дипломатический советник главы ЛНР, член минской контактной группы Родион Мирошник, комментируя заявления киевских политиков.
"Формула содержит обязательства Украины, никаких обязательств республик там нет. Есть обязательство Украины предоставить особый статус республикам, есть обязательство Украины подготовить и принять специальный закон о проведении местных выборов, есть обязательство Украины закрепить особый статус на постоянной основе, то есть в конституции Украины", - заявил Мирошник на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Мирошник прокомментировал заявления ряда политиков в Киеве. "О чем говорит, например, Украина – мы проведем выборы, если будут выведены все войска. Наши войска никуда не выходят, они остаются в рамках минского формата, они называются народная милиция, по ним должен быть принят специальный закон, они учреждаются местными органами власти, они никуда не уходят", - заявил Мирошник.
В свою очередь, Киев, по его словам, обязан будет это сделать. "Потому что слишком много (иностранных военных) инструкторов, слишком много всевозможных военных подразделений, типа грузинского легиона и целого ряда иностранных формирований, которые сегодня есть на украинской стороне, она обязана будет это вывести. На стороне республик сегодня существуют только корпуса народной милиции, которые состоят из людей, которые проживают на Донбассе, поэтому выводить (их) никак", - заявил Мирошник.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе возле здания администрации президента в Киеве
Вчера, 10:26РИА Новости
На Украине продолжаются акции против согласования "формулы Штайнмайера"
По его словам, претензии к ЛНР и ДНР "вряд ли можно подводить под эту формулировку (пункта 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений)".
"Когда украинская сторона говорит о том, что мы заходим на территорию, то я тоже хочу всех разочаровать – никто никуда не заходит. В данном случае, это наша территория, на которой мы жили всегда и вынуждены были из-за государственного переворота в Киеве защищать свои дома. Поэтому у нас появились вооруженные формирования, поэтому у нас появились корпуса, поэтому на протяжении более пяти лет у нас идет война в нашем доме, мы защищаем и свои убеждения, и свои семьи, и свои жизни в конце концов. Поэтому речи о том, что кто-то будет контролировать что-то, кто-то будет навязывать свои порядки, здесь не подразумевается", - добавил также Мирошник.
Мирошник также обратил внимание, что в "формуле Штайнмайера" говорится, что доклад международной наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ должен дать ответ на "вопрос, согласованный в нормандском формате". По его информации, в концепцию "формулы Штайнмайера" это было добавлено советниками нормандской четверки в сентябре.
"Единственное, что претерпело изменения в этой формуле – там появилась некая формулировка в конце, как признаются итоги международного мониторинга выборов. То есть там ОБСЕ будет поставлен вопрос, суть вопроса, скорее всего, будет – состоялись ли выборы или можно считать выборы соответствующими демократическим процедурам и нормам действительных, подлинных выборов. В зависимости от ответа на данный вопрос должен вступать особый статус на постоянной основе", - заявил Мирошник.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
Вчера, 08:00РИА Новости
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРДНРФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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