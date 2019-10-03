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РИА Новости
Культура

Тату-мастер Эда Ширана сказал, что считает его наколки чудовищными

23:29 03.10.2019
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© AP Photo / Invision / Joel C RyanЭд Ширан
Эд Ширан
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский художник Кевин Пол, который сделал более 40 татуировок музыканту Эду Ширану, заявил, что считает эти работы худшими в своей карьере, сообщает The Sun.

"Я считаю, что большая часть его татуировок чудовищна. И я ему все время об этом говорю. Но они уже есть, и каждая из них имеет значение для него", — прокомментировал он.

Кевин Пол привел в пример наколку с изображением пингвина — персонажа из мультфильма, которая есть у Ширана и солиста One Direction Гарри Стайлса.

"Такие заказы изменили положение дел. Я был большим художником: занимался 3D-искусством, получал награды. Я общался с гангстерами и даже был связан с наркотиками. И вдруг мне приходится набивать пингвинов и пряничных человечков на руках поп-звезд просто потому, что они в детстве любили мультфильмы с этими персонажами", — рассказал мастер.

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#edsheeran new tattoo from Sunday

Публикация от Kevin paul (@kevinpaultattoo)

При этом он добавил, что, несмотря на такие странные запросы, сотрудничество с Шираном, позволило ему поработать с Карой Делевинь и Рианной.
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