Тату-мастер Эда Ширана сказал, что считает его наколки чудовищными

"Такие заказы изменили положение дел. Я был большим художником: занимался 3D-искусством, получал награды. Я общался с гангстерами и даже был связан с наркотиками. И вдруг мне приходится набивать пингвинов и пряничных человечков на руках поп-звезд просто потому, что они в детстве любили мультфильмы с этими персонажами", — рассказал мастер.