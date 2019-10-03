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РИА Новости

В Крыму выявили девять случаев лихорадки Западного Нила

14:28 03.10.2019 (обновлено: 15:20 03.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили с начала года в Крыму девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила на пресс-конференции руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
"У нас две серьезные эндемичные по лихорадке Западного Нила территории – в Бахчисарайском и Белогорском районах. В этом году в Белогорском районе были зарегистрированы девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказала Пеньковская, добавив, что все заболевшие прошли лечение и выздоровели.
Она отметила, что было исследовано более тысячи экземпляров энтомологического материала для выявления источников и мест, где находятся комары, переносящие болезнь. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году ларвицидные обработки проведены в 63 водоемах на площади порядка 55 гектаров.
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Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.
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