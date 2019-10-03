В Крыму выявили девять случаев лихорадки Западного Нила

"У нас две серьезные эндемичные по лихорадке Западного Нила территории – в Бахчисарайском и Белогорском районах. В этом году в Белогорском районе были зарегистрированы девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказала Пеньковская, добавив, что все заболевшие прошли лечение и выздоровели.