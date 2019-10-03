В Крыму выявили девять случаев лихорадки Западного Нила

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили с начала года в Крыму девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила на пресс-конференции руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
"У нас две серьезные эндемичные по лихорадке Западного Нила территории – в Бахчисарайском и Белогорском районах. В этом году в Белогорском районе были зарегистрированы девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказала Пеньковская, добавив, что все заболевшие прошли лечение и выздоровели.
Она отметила, что было исследовано более тысячи экземпляров энтомологического материала для выявления источников и мест, где находятся комары, переносящие болезнь. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году ларвицидные обработки проведены в 63 водоемах на площади порядка 55 гектаров.
Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.