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РИА Новости

Спасенного в тувинской тайге мальчика доставили в главную больницу региона

14:24 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Санитарная авиация доставила в центральную республиканскую больницу Тувы подростка, найденного в тайге после нескольких дней скитаний, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"Мальчик доставлен в больницу (центральную республиканскую - Прим. ред). В настоящее время его осматривают врачи", - сказала собеседница агентства.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата. СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего. В поисках были задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС и местные жители. В четверг ребенок был найден в 5 километрах от избушки, от которой самостоятельно ушел в сторону села.
По информации ГУМЧС, ребенок находится в тяжелом состоянии.
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