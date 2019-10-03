Спасенного в тувинской тайге мальчика доставили в главную больницу региона

КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Санитарная авиация доставила в центральную республиканскую больницу Тувы подростка, найденного в тайге после нескольких дней скитаний, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"Мальчик доставлен в больницу (центральную республиканскую - Прим. ред). В настоящее время его осматривают врачи", - сказала собеседница агентства.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата. СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего. В поисках были задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС и местные жители. В четверг ребенок был найден в 5 километрах от избушки, от которой самостоятельно ушел в сторону села.
По информации ГУМЧС, ребенок находится в тяжелом состоянии.