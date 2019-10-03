Спасенного в тувинской тайге мальчика доставили в главную больницу региона

Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда в 20 километрах от села Ий Тоджинского района собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. Ребенок в дообеденное время пошел со стоянки в сторону села и пропал. Около 14 часов местные жители обнаружили его отсутствие и организовали поиски, которые не дали результата. СК РФ в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийство малолетнего. В поисках были задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС и местные жители. В четверг ребенок был найден в 5 километрах от избушки, от которой самостоятельно ушел в сторону села.