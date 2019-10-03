К программе "Детство без опасности" присоединился 21 регион России

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Число регионов-участников общероссийской социальной программы "Детство без опасности", призванной обучить будущих родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, достигло 21, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

За последние две недели к стартовавшей в июле социальной программе присоединились еще пять регионов: Башкортостан, Иркутская, Оренбургская и Самарская области, а также Югра.

"На тренингах, организуемых в регионах на базе перинатальных центров совместно Госавтоинспекцией МВД России и экспертным центром "Движение без опасности", родителям рассказывают про особенности поездок с малышом, обучают правилам перехода дороги с коляской и использования автокресел, а также обсуждают многие другие аспекты, на которые необходимо обратить внимание, если рядом находится ребенок", - рассказал начальник отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Учим с пеленок

По мнению президента экспертного центра "Движение без опасности" Натальи Агре, культуру безопасности дорожного движения необходимо прививать с самого детства.

"Еще лет десять назад в России вообще не принято было пристегиваться. А сегодня водитель и пассажир переднего сидения уже пристегиваются в 80% случаев. Но для того, чтобы достичь показателя в 100%, необходимо обучить целое поколение. И начинать стоит с первых дней. По нашему опыту, ребенок, которого в детстве перевозили в автокресле, обязательно будет пристегиваться и дальше по жизни", — рассказала Агре РИА Новости.

На пресс-конференции в Уфе, приуроченной к началу тренингов, было озвучено, что регион находится в зоне риска по детскому дорожному травматизму. За восемь месяцев 2019 года на дорогах Башкирии погибли 13 детей, 10 из которых были пассажирами. Участники конференции сошлись во мнении, что система тренингов с будущими и молодыми родителями придаст импульс изменению их модели поведения на дорогах.

В Оренбургской области на пресс-конференции, давшей старт проекту "Детство без опасности" в регионе, было отмечено, что с начала года в области произошло 167 ДТП с детьми (на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых пятеро детей погибли (снижение на 17%) и 179 получили ранения. Трагедий в этих семьях можно было избежать, так как в большинстве случаев ДТП происходят именно из-за человеческого фактора, и крайне важно привить культуру безопасного вождения, отметили участники пресс-конференции.

В Самаре более 200 медицинских сотрудников, будущих мам, активистов-общественников и журналистов пришли на презентацию проекта "Детство без опасности". Согласно статистике, которую привел начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, за 8 месяцев 2019 года в регионе произошло 357 ДТП с участием детей, в которых шесть несовершеннолетних погибли и 390 получили ранения.

"Проведение тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будет способствовать снижению количества ДТП с участием детей и формированию привычки у жителей Самарской области жить в безопасности и беречь детей", – отметил Некрасов.

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, облправительство собирается распространить такую практику по всему региону.

Делай как мы!

На этой неделе обучение для будущих матерей на тренингах проекта "Детство без опасности" начинается на базе перинатального центра Иркутской областной клинической больницы.

Участники анонсирующей пресс-конференции констатировали, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории субъекта сложилась неутешительная. За 8 месяцев текущего года на дорогах области погибли 10 детей и 375 получили ранения. За указанный период сотрудниками ГИБДД в регионе было выявлено более семи тысяч нарушений правил перевозки детей.

В ближайшее время на базе клинической больницы Ханты-Мансийска также стартуют тренинги по обучению родителей-водителей правильной перевозке детей в автомобиле. В дальнейшем к проекту планируется подключить Сургут и Нижневартовск.

Сотрудники перинатальных центров присоединившихся к программе регионов уже прошли обучение и получили сертификат, в ближайшее время начнутся регулярные тренинги для будущих мам.