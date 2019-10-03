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РИА Новости

Врачи из РДКБ предложили помощь в лечении детей в онкоцентре Блохина

14:22 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять детских онкологов Российской детской клинической больницы предложили взять на себя обязательства врачей, решивших уволиться в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, сообщила пресс-служба центра.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили, что четыре заявления об увольнении подписаны.
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
2 октября, 15:52РИА Новости
Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
"Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления", - говорится в сообщении.
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