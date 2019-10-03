Врачи из РДКБ предложили помощь в лечении детей в онкоцентре Блохина

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пять детских онкологов Российской детской клинической больницы предложили взять на себя обязательства врачей, решивших уволиться в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, сообщила пресс-служба центра.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили, что четыре заявления об увольнении подписаны.
2 октября, 15:52РИА НовостиВрачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
"Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления", - говорится в сообщении.