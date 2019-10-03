Врачи из РДКБ предложили помощь в лечении детей в онкоцентре Блохина

В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили, что четыре заявления об увольнении подписаны.