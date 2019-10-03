Спасатели начали эвакуацию экипажа вернувшегося с МКС "Союза МС-12"

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт – РИА Новости. Спасатели начали эвакуировать экипаж вернувшегося с Международной космической станции корабля "Союз МС-12", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
На Землю вернулись россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури. Корабль отделился от МКС в 10.37 мск. В 13.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего "Союз" разделился на отсеки, а над спускаемым аппаратом раскрылся парашют. Посадка в степи Казахстана произошла в 13.59 мск.
За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфным роботом "Фёдором", который стартовал на "Союзе МС-14" 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.