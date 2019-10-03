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РИА Новости

Спасатели начали эвакуацию экипажа вернувшегося с МКС "Союза МС-12"

14:20 03.10.2019 (обновлено: 14:50 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-12". 3 октября 2019
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-12. 3 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-12". 3 октября 2019
КОРОЛЕВ (Московская область), 3 окт – РИА Новости. Спасатели начали эвакуировать экипаж вернувшегося с Международной космической станции корабля "Союз МС-12", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
На Землю вернулись россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури. Корабль отделился от МКС в 10.37 мск. В 13.06 его двигательная установка включилась на торможение, после чего "Союз" разделился на отсеки, а над спускаемым аппаратом раскрылся парашют. Посадка в степи Казахстана произошла в 13.59 мск.
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
2 октября, 19:40РИА Новости
Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками
За время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cygnus NG-11 и Konotouri-8, встречали экипажи кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", а также работали с антропоморфным роботом "Фёдором", который стартовал на "Союзе МС-14" 22 августа и после неполадок системы сближения и стыковки причалил к станции 27 августа.
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Хаззаа аль-МансуриНик ХейгАлексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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