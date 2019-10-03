Пленарное заседание клуба "Валдай" с участием Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи.

Одной из главных тем заседания станут международные встречи с участием президента.

Путин выступит с вводной речью и ответит на вопросы экспертов. Затем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, состоится небольшой прием "на ногах", во время которого участники обсудят проблемы, не затронутые на пленарном заседании.