Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T18:48Z
https://ria.ru/20191003/1559397630.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155940/54/1559405478_0:0:3171:1783_1036x0_80_0_0_e0b3873728f728f8d65e8facc0738d36.jpg
РИА Новости

Пленарное заседание клуба "Валдай" с участием Путина. Прямая трансляция

17:43 03.10.2019 (обновлено: 18:48 03.10.2019)
4555
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи.
Одной из главных тем заседания станут международные встречи с участием президента.
Путин выступит с вводной речью и ответит на вопросы экспертов. Затем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, состоится небольшой прием "на ногах", во время которого участники обсудят проблемы, не затронутые на пленарном заседании.
Помимо этого, Путин проведет переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.
51110026
Обсудить 1
Родриго ДутертеДмитрий ПесковВладимир ПутинВалдайПолитика
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Путин назвал верхом цинизма утверждение о развязывании Сталиным войны
Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной
Лента
новостей
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
Кадры приветствия Владимира Путина и Кирилла Вышинского
Путин обменялся парой слов с Вышинским перед сессией клуба "Валдай"
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
Лента новостейМолния